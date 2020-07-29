"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. "Барселона" и "МЮ" - в тройке
Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, мадридский "Реал". Однако стоит отметить, что стоимость бренда упала с 1,846 миллиарда долларов до 1,572 миллиарда. В топ-3 также попали "Барселона" (1,565 млрд) и "Манчестер Юнайтед" (1,456 млрд).
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов:
1 (1). "Реал" (1,572 млрд долларов)
2 (3). "Барселона" (1,565 млрд)
3 (2). "Манчестер Юнайтед" (1,456 млрд)
4 (6). "Ливерпуль" (1,398 млрд)
5 (5). "Манчестер Сити" (1,245 млрд)
6 (4). "Бавария" (1,169 млрд)
7 (8). ПСЖ (1,071 млрд)
8 (7). "Челси" (1,051 млрд)
9 (10). "Тоттенхэм" (868 млн)
10 (9). "Арсенал" (796 млн).
Отметим, что в скобках указана позиция клуба в прошлогоднем рейтинге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18