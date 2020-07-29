"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. "Барселона" и "МЮ" - в тройке

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"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. "Барселона" и "МЮ" - в тройке

Английская консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, мадридский "Реал". Однако стоит отметить, что стоимость бренда упала с 1,846 миллиарда долларов до 1,572 миллиарда. В топ-3 также попали "Барселона" (1,565 млрд) и "Манчестер Юнайтед" (1,456 млрд).

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов:

1 (1). "Реал" (1,572 млрд долларов)

2 (3). "Барселона" (1,565 млрд)

3 (2). "Манчестер Юнайтед" (1,456 млрд)

4 (6). "Ливерпуль" (1,398 млрд)

5 (5). "Манчестер Сити" (1,245 млрд)

6 (4). "Бавария" (1,169 млрд)

7 (8). ПСЖ (1,071 млрд)

8 (7). "Челси" (1,051 млрд)

9 (10). "Тоттенхэм" (868 млн)

10 (9). "Арсенал" (796 млн).

Отметим, что в скобках указана позиция клуба в прошлогоднем рейтинге.

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