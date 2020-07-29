"Локомотив" сообщил об уходе двух футболистов

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"Локомотив" сообщил об уходе двух футболистов

"Локомотив" сообщил об уходе из клуба хавбека Никиты Дорофеева и форварда Тимура Сулейманова.

Как сообщает сайт "железнодорожников", Сулейманов отправился в годичную аренду в "Нижний Новгород". Дорофеев перебрался в ярославский "Шинник". Однако "Локомотив" оставил за собой право первоочередного выкупа.

20-летний Сулейманов провел за первую команду "Локомотива" 4 игры, а 22-летний Дорофеев - одну.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Локомотив" финишировал в РПЛ на втором месте.

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