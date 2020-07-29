Клуб Бекхэма хочет подписать Луиса Суареса

"Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, хочет подписать нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

По сведениям Mundo Deportivo, американский клуб уже сделал предложение 33-летнему уругвайцу. Отмечается, что предложение крупное по меркам МЛС.

Сам футболист пока не собирается покидать "Барсу". Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. Однако если он проведет в следующем сезоне не менее 60 процентов игр, то соглашение автоматически продлится на год.

Суарес выступает за "Барсу" с 2014 года. В этом сезоне на его счету 19 голов и 12 ассистов в 34 матчах.

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