Юран рассказал, по чьему указанию его уволили из "Химок"

Наставник Сергей Юран высказался о своем увольнении из "Химок".

"Меня сегодня на разговор вызвал гендиректор клуба Зайцев и спросил: "На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?" Я ему сказал: читайте договор. Он рассчитан еще почти на три года. Вот и все.

Чем он это мотивировал? Да ничем. Это указание пришло от "Спартака". Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Министр спорта Московской области сказал мне, что моя кандидатура не согласована со "Спартаком". Поэтому меня и убирают", - заявил Юран.

Юран возглавил "Химки" в январе 2020 года. В следующем сезоне клуб будет выступать в РПЛ.

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