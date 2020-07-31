Переговоры "Локомотива" о трансфере Камано находятся на грани срыва

"Локомотив" не может договориться по трансферу нападающего "Бордо" Франсуа Камано.

По сведениям Metaratings, "жирондинцы" хотят получить за своего игрока 5 миллионов евро плюс 2,5 миллиона бонусами. Однако московский клуб отказывается платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что Камано заключит с "Локомотивом" контракт на четыре года.

В минувшем сезоне на счету Камано один гол и один ассист в 12 играх.

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