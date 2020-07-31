Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА

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Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА

Форвард Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА.

"Это неплохой первый шаг в Европе. Мне кажется, что это очень хорошая возможность начать на не слишком высоком уровне, на среднем уровне, скажем так.

ЦСКА - один из самых сильных российских клубов. Я видел стадион, новый и красивый. Мне сказали, что у ЦСКА очень молодая команда, в которой я быстро адаптируюсь благодаря теплой атмосфере.

Много болельщиков ЦСКА интересовались, когда я прилечу в Москву, чтобы поприветствовать меня. Кто-то написал, что будет неправильно, если о трансфере объявят не рядом с танком у стадиона, ха-ха. Красно-синие - приятные цвета", - приводит слова Гайча Clarin.

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