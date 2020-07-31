"Аргентинос Хуниорс" отклонил предложение ЦСКА по Вере

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"Аргентинос Хуниорс" отклонил предложение ЦСКА по Вере

"Аргентинос Хуниорс" отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Фаусто Вере.

Как сообщает TyC Sports, "армейцы" предложили за 20-летнего аргентинца 5 миллионов евро, однако "Аргентинос Хуниорс" требует не менее 10 миллионов.

На данный момент аргентинский клуб ожидает от ЦСКА улучшенного предложения.

В текущем сезоне на счету Веры один гол в 14 играх.

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