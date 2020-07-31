"Динамо" нацелилось на хорватского хавбека

Хавбек загребского "Динамо" Никола Моро может перебраться в Россию.

По сведениям Metaratings, в услугах 22-летнего хорватского опорника заинтересовано московское "Динамо".

Отмечается, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до января 2025 года.

В завершившемся сезоне Моро провел 40 игр, в которых отметился двумя голами.

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