Гендиректор "Химок" объяснил увольнение Юрана

Генеральный директор "Химок" Александр Зайцев высказался об увольнении наставника команды Сергея Юрана.

"Сергей Николаевич, несмотря на действующее соглашение, требовал увеличения зарплаты. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться. Никаких указаний от "Спартака" я не получал", - заявил Зайцев.

Ранее Юран заявил, что его увольнение произошло по указанию "Спартака".

Юран занимал должность главного тренера "Химок" с января 2020 года.

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