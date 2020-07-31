Президент "Наполи" раскрыл детали трансфера Осимхена
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис раскрыл детали трансфера нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.
По словам президента, трансфер игрока обошелся клубу в 80 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать от 4 до 4,5 миллиона евро в год.
Осимхен выступал за "Лилль" с 2019 по 2020 год. В минувшем сезоне на его счету 18 голов и 6 ассистов в 38 матчах.
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