"Сочи" близок к подписанию Юсупова

Хавбек Артур Юсупов, вероятно, продолжит карьеру в "Сочи".

По сведениям "Спорт-Экспресс", стороны практически договорились о подписании контракта. 1 августа Юсупов станет свободным агентом.

С 2019 года Юсупов выступал за московское "Динамо". Также футболист известен по игре в "Зените" и "Ростове".

В прошедшем сезоне на счету Юсупова один гол и одна результативная передача в 21 игре.

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