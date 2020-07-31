Президент "Хетафе" поддержал Бартомеу касательно лояльности арбитров к "Реалу"

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Президент "Хетафе" поддержал Бартомеу касательно лояльности арбитров к "Реалу"

Президент "Хетафе" Анхель Торрес Санчес прокомментировал слова коллеги из "Барселоны" Жозепа Бартомеу.

Ранее президент каталонцев заявил, что система видеоповторов VAR работает в пользу "Реала".

"Бартомеу отчасти прав, когда говорил о неверных решениях VAR. Бывали случаи, когда VAR благоволил "Реалу". В нашей игре против "Реала" должны были назначить три пенальти в нашу пользу, однако судья свистел не после этих нарушений, а после наших", - приводит слова Санчеса Mundo Deportivo.

Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" стал чемпионом Испании.

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