Парфенов и Рахимов попали в шорт-лист "Химок"
Руководство "Химок" занимается поиском нового тренера на замену Сергею Юрану.
Сообщается, что в шорт-лист клуба входят бывший тренер "Ахмата" Рашид Рахимов и экс-наставник "Урала" Дмитрий Парфенов.
По сообщениям журналиста Вячеслава Короткина, фаворитом на эту должность является Парфенов. Напомним, что он покинул "Урал" после вылета из Кубка России от "Химок".
По итогам сезона 2019/20 "Химки" заняли второе место в ФНЛ и вышли в РПЛ.
Читайте также: "Химки" уволили главного тренера Юрана. | http://soccernews.ru
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