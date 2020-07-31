Парфенов и Рахимов попали в шорт-лист "Химок"

Теги химкирашид рахимовдмитрий парфенов

Парфенов и Рахимов попали в шорт-лист "Химок"

Руководство "Химок" занимается поиском нового тренера на замену Сергею Юрану.

Сообщается, что в шорт-лист клуба входят бывший тренер "Ахмата" Рашид Рахимов и экс-наставник "Урала" Дмитрий Парфенов.

По сообщениям журналиста Вячеслава Короткина, фаворитом на эту должность является Парфенов. Напомним, что он покинул "Урал" после вылета из Кубка России от "Химок".

По итогам сезона 2019/20 "Химки" заняли второе место в ФНЛ и вышли в РПЛ.

Читайте также: "Химки" уволили главного тренера Юрана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов