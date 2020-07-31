"Динамо" интересуется хавбеком "Виктории Плзень"

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"Динамо" интересуется хавбеком "Виктории Плзень"

Хавбек "Виктории Плзень" Лукаш Калвах попал в сферу интересов "Динамо".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 25-летний чех является одним из претендентов на усиление центральной линии московского клуба.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне на счету Калваха пять голов и пять ассистов в 40 матчах.

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