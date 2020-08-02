"Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что минувшей зимой от услуг Остона Урунова отказались два клуба РПЛ.

"Сейчас все говорят об узбеке Урунове. Кто им только не интересуется: "Динамо", "Рубин", "Спартак", ЦСКА. Он перебрался в "Уфу" зимой. Он обошелся клубу в 200 тысяч долларов или евро.

Я слышал, что его услуги предлагали многим клубам. "Ростов" и ЦСКА отказались. Не взяли, посчитали неинтересным", - заявил Арустамян.

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