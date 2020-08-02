"Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой

Теги уфаостон уруновцска москваростовнобель арустамян

"Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что минувшей зимой от услуг Остона Урунова отказались два клуба РПЛ.

"Сейчас все говорят об узбеке Урунове. Кто им только не интересуется: "Динамо", "Рубин", "Спартак", ЦСКА. Он перебрался в "Уфу" зимой. Он обошелся клубу в 200 тысяч долларов или евро.

Я слышал, что его услуги предлагали многим клубам. "Ростов" и ЦСКА отказались. Не взяли, посчитали неинтересным", - заявил Арустамян.

Читайте также: "Спартак" вскоре объявит о трансфере Урунова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок

Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов