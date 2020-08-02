Канделаки - о Кокорине в "Спартаке": "Экономическая целесообразность в наши дни стоит выше клубных пристрастий"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на переход Александра Кокорина в "Спартак".

"Кокорин перебрался в "Спартак", и этот трансфер, по моему мнению, окончательно оформляет простую истину: экономическая целесообразность в наши дни стоит выше клубных пристрастий.

И все кажется вполне логичным: спортивная карьера довольно коротка, а симпатии фанатов весьма непостоянны. Так что выбор между большими деньгами и отношением фанатов становится все более очевидным", - написала Канделаки в телеграме.

Напомним, что ранее Кокорин выступал за московское "Динамо" и "Зенит".

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