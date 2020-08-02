Бартомеу: "Не согласен, что футболисты старше 30 лет утратили амбиции"

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Бартомеу: "Не согласен, что футболисты старше 30 лет утратили амбиции"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался о возрастных футболистах команды.

"Я не согласен, что футболисты старше 30 лет утратили амбиции. Они лучшие. Они выступают на высоком уровне, много тренируются и прилагают усилия. Разумеется, у них есть амбиции.

Лучшая комбинация - это сочетание их опыта с будущим поколением. Их амбиции остаются прежними, они жаждят побед. Иногда они злятся и дают разные комментарии, однако это потому, что они конкурентоспособны и хотят выигрывать", - приводит слова Бартомеу Diario Sport.

Напомним, что завершившемся сезоне Примеры каталонцы финишировали на втором месте.

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