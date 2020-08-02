ЦСКА не смог обыграть "Ротор" в товарищеском матче

ЦСКА провел товарищескую игру против "Ротора".

Командам не удалось поразить ворота и матч завершился нулевой ничьей.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ ЦСКА финишировал на четвертом месте, а "Ротор" занял первое место в ФНЛ.

В первом туре нового сезона РПЛ, который пройдет с 8 по 11 августа, ЦСКА встретится с "Химками", а "Ротор" - с "Зенитом".

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