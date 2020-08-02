Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"

Теги спартак москваалександр кокорин

Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о деталях контракта Александра Кокорина со "Спартаком".

"Кокорин будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон плюс получил 2,5 миллиона подъeмных. Это баснословно дорого сейчас. Это большой риск, если в договоре не прописано расторжение по определенным причинам. Но оно, скорее всего, не прописано.

Рады все стороны - Кокорин получил искомые 10 миллионов за три года, "Спартак" - пиар и победу над Борисом Ротенбергом и тенью "Зенита". Кокорин за такие деньги должен делать разницу, а не просто делать красиво. Он должен стать лидером, который делает результат", - сообщил Егоров.

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