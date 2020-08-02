"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа

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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нового вратаря на замену Давиду Де Хеа.

По сведениям Goal.com, манкунианцы всерьез рассматривают вариант с трансфером 33-летнего голкипера "Лестера" Каспера Шмейхеля, так как покупка датчанина обойдется дешевле, чем трансфер Яна Облака из "Атлетико".

Отмечается, что в "МЮ" готовы сделать ставку на 23-летнего Дина Хендерсона, однако только через несколько лет, когда он наберется опыта. В настоящее время Хендерсон находится в аренде в "Шеффилде".

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