Кокорин провел первую тренировку в "Спартаке"

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Кокорин провел первую тренировку в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Александр Кокорин провел первую тренировку с командой.

Напомним, что 29-летний игрок заключил с клубом соглашение по схеме "3+1". Зарабатывать футболист будет около трех миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Кокорин находился в аренде в "Сочи". В составе клуба он провел 10 игр, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

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