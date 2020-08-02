Кокорин провел первую тренировку в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Александр Кокорин провел первую тренировку с командой.

Знакомство с командой, тактика, практика



Фотографии первой тренировки Александра Кокорина в «Спартаке» уже у нас и на https://t.co/NYRkLvGtpQ pic.twitter.com/zvx8fNLnWa — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020

Напомним, что 29-летний игрок заключил с клубом соглашение по схеме "3+1". Зарабатывать футболист будет около трех миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Кокорин находился в аренде в "Сочи". В составе клуба он провел 10 игр, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

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