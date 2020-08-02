"Лацио" близок к покупке форварда "Реала"

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"Лацио" близок к покупке форварда "Реала"

Форвард "Реала" Борха Майораль может продолжить карьеру в "Лацио".

По сведениям Marca, римский клуб готов приобрести футболиста за 20 миллионов евро. Однако, скорее всего, "сливочные" оставят за собой приоритетное право на выкуп.

23-летний Майораль является воспитанником "Реала". За первую команду он дебютировал в 2015 году.

Последние два сезона игрок провел в аренде в "Леванте". В минувшем сезоне на его счету 9 голов и 3 результативные передачи в 36 играх.

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