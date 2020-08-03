"Барселона" определилась с главным кандидатом на замену Сетьена

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"Барселона" определилась с главным кандидатом на замену Сетьена

"Барселона" может уволить наставника команды Кике Сетьена по окончании сезона.

Как сообщает Daily Mail, главным кандидатом на его замену является Маурисио Почеттино, который готов возглавить каталонцев после вылета "Эспаньола" в Сегунду.

Отмечается, что Сетьен будет отправлен в отставку, если команда не выиграет Лигу Чемпионов.

В минувшем сезоне Примеры "Барса" финишировала на втором месте. В 1//8 финала ЛЧ им предстоит ответная игра против "Наполи" (1:1).

За свою тренерскую карьеру Почеттино работал в "Эспаньоле", "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", который он покинул в 2019 году.

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