Утверждена дата старта нового сезона Серии А

В Италии определили рамки проведения Серии А сезона 2020/21.

Как сообщает Football Italia, новый сезон стартует 19 сентября и продлится до 23 мая. На время рождественских праздников запланирован небольшой перерыв, который завершится 3 января.

Отмечается, что трансферное окно в Италии будет открыто с 1 сентября по 5 октября.

По итогам минувшего сезона чемпионом стал "Ювентус". "Лечче", "Брешия" и СПАЛ вылетели в Серию Б.

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