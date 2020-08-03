Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Теги серия а

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

В Италии определили рамки проведения Серии А сезона 2020/21.

Как сообщает Football Italia, новый сезон стартует 19 сентября и продлится до 23 мая. На время рождественских праздников запланирован небольшой перерыв, который завершится 3 января.

Отмечается, что трансферное окно в Италии будет открыто с 1 сентября по 5 октября.

По итогам минувшего сезона чемпионом стал "Ювентус". "Лечче", "Брешия" и СПАЛ вылетели в Серию Б.

Читайте также: Серия А - самая результативная из топ-5 лиг Европы в сезоне 2019/20. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими

Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов