Ловрен рассказал о своей первой тренировке в "Зените"

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Ловрен рассказал о своей первой тренировке в "Зените"

Новичок "Зенита" Деян Ловрен рассказал о своем первом дне в расположении клуба.

"На тренировке прошел беговой тест. Это стандартная процедура для первых дней в команде. Полагаю, что на ближайших занятиях я буду делать нечто похожее. Также меня проверили на коронавирус. Словом, обычный день", - приводит слова Ловрена сайт клуба.

Напомним, что Ловрен подписал с клубом контракт до 2023 года.

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