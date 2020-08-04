УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса
УЕФА представил регламент проведения игр Лиги Чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21.
"Клубы будут обязаны за два дня до жеребьевки проинформировать УЕФА об условиях проведения соревнований в своей стране. В случае срыва игры из-за неинформированности о текущих правилах клубу присудят техническое поражение и он покинет турнир.
Если клубу не удастся организовать проведение матча в своей стране, то он должен предложить альтернативную страну для организации игры. Если клуб не сделает этого, то ему присудят техническое поражение.
Если ограничения местных властей были введены после дедлайна, то клуб из той страны, которая ввела подобные ограничения, признается ответственным за срыв матча и получает техническое поражение.
Если оба клуба отказываются играть или оба клуба признаны ответственными за то, что игра не состоялась, их исключают из еврокубка на этот сезон.
Если матч был перенесен по инициативе УЕФА в другую страну, то его организацией должен заниматься клуб, который по жеребьевке является хозяином игры.
В случае инфицирования кого-либо из состава клуба, игра может состояться при условии, что в заявке команды будет 13 человек, включая одного голкипера. Если команда не сможет набрать 13 человек, то клубу предоставят до двух дней, чтобы провести дополнительные тесты и дозаявить футболистов. В обратном случае клуб получит техническое поражение", - говорится в заявлении УЕФА.
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