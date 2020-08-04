Николич рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Марко Николич поделился информацией о трансферных планах клуба.

"Вокруг "Локомотива" сейчас много слухов, однако 99% из того, что появляется в СМИ, неправда. Но у нас есть планы. "Локомотив" ждет много матчей в различных турнирах, поэтому нам необходимо иметь два состава. Минимум нам нужно два-три футболиста, а может и четыре. Нужно укрепить практически каждую позицию, при этом не забыв про новый лимит.

У меня есть четкие идеи, как усилить команду. Мы уже обсуждали это с руководством, составили шорт-лист. Фамилии называть не буду, это не для публики. У меня в голове сейчас четыре группы футболистов: первая - качественные легионеры, которые могут усилить команду прямо сейчас; вторая - наши молодые российские футболисты, оказывающие большое влияние на команду, как Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов; третья группа - интересные ребята из академии; четвертая - игроки с российским паспортом, выступающий в России и в других чемпионатах, способные сразу усилить команду.

Я хочу бороться за чемпионство и хороший результат в еврокубках. Я не делю футболистов на молодых и возрастных, только на россиян и иностранцев. Все, что действительно важно, это качество. Я хочу давать результат, а для этого нужна качественная команда. Мы хотим быть одной из лучших команд в России и Европе", - заявил Николич.

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