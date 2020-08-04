В Нидерландах девушке разрешили играть в мужской команде

19-летняя футболистка Эллен Фоккеме получила разрешение играть за мужской клуб "Фоарут".

Как сообщает KNVB, ранее девушкам разрешалось выступать за мужскую команду только до 18 лет и это первый случай в истории, когда девушка старше 18 лет будет играть вместе с мужчинами.

В Нидерландах уверены, что интеграция женщин в мужской футбол позволяет футболисткам из небольших населенных пунктов, где нет женских клубов, реализовать себя в спорте.

Отмечается, что Фоккеме находится в структуре "Фоарут" с пяти лет.

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