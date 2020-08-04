В Нидерландах девушке разрешили играть в мужской команде

Теги нидерланды

В Нидерландах девушке разрешили играть в мужской команде

19-летняя футболистка Эллен Фоккеме получила разрешение играть за мужской клуб "Фоарут".

Как сообщает KNVB, ранее девушкам разрешалось выступать за мужскую команду только до 18 лет и это первый случай в истории, когда девушка старше 18 лет будет играть вместе с мужчинами.

В Нидерландах уверены, что интеграция женщин в мужской футбол позволяет футболисткам из небольших населенных пунктов, где нет женских клубов, реализовать себя в спорте.

Отмечается, что Фоккеме находится в структуре "Фоарут" с пяти лет.

Читайте также: В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям

Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов