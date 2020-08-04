"Локомотив" близок к подписанию сербского защитника

Сербский защитник Слободан Райкович близок к переходу в "Локомотив".

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, переговоры между клубом и 31-летним игроком находятся в завершающей стадии.

Последним клубом Райковича была итальянская "Перуджа", которую он покинул в конце июля и стал свободным агентом. Ранее игрок также выступал за "Палермо", "Дармштадт", "Гамбург", "Витесс", "Твенте" и ПСВ.

В этом сезоне Райкович провел 12 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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