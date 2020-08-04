"Ростов" объявил о переходе Смирнова

Защитник "Химок" Александр Смирнов стал игроком "Ростова".

Клуб на официальном сайте сообщил о подписании 24-летнего футболиста, однако условия сделки пока неизвестны.

Смирнов выступал за "Химки" с 2018 года. В минувшем сезоне на его счету два гола и один ассист в 15 играх.

Напомним, что "Ростов" финишировал в РПЛ на пятом месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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