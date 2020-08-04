Журналист Короткин назвал условия контракта, предложенного "Зенитом" Кузяеву

Журналист Вячеслав Короткин раскрыл подробности переговоров "Зенита" с хавбеком Далером Кузяевым о новом контракте.

"Зенит" предлагает Кузяеву контракт по схеме "2+1", по которому он будет зарабатывать около двух миллионов в год с бонусами. Ранее он получал 1,5 миллиона за сезон. Сам Кузяев размышляет и ждет предложений из Европы.

Игру за Суперкубок он, скорее всего, пропустит, так как нельзя заявить без подписанного контракта. Кузяев, видимо, установил сам себе внутренний дедлайн - до какого-то срока не приходит предложение, остаюсь в "Зените". Однако клуб хочет конкретики до 1-го тура РПЛ", - заявил Короткин.

В минувшем сезоне на счету Кузяева две голевые передачи в 20 матчах.

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