"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса

"Манчестер Сити" объявил о трансфере вингера "Валенсии" Феррана Торреса.

Как сообщает сайт "горожан", 20-летний игрок подписал с клубом контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "Сити" в 27 миллионов евро, включая бонусы.

В этом сезоне на счету Торреса 6 голов и 8 ассистов в 44 играх.

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