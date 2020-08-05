Экс-игрок "Спартака" может перебраться в "Бешикташ"

Теги зе луишпортубешикташ

Экс-игрок "Спартака" может перебраться в "Бешикташ"

Нападающий "Порту" Зе Луиш может перебраться в "Бешикташ".

Как сообщает O Jogo, турецкий клуб заинтересован в аренде 29-летнего игрока на следующий сезон.

Зе Луиш наиболее известен своей игрой в "Спартаке", за который он выступал с 2015 по 2019 год.

В этом сезоне Зе Луиш провел 30 игр, в которых забил 10 голов.

Читайте также: Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство "Порту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 августа

Главные новости дня: 4 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов