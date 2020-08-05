Экс-игрок "Спартака" может перебраться в "Бешикташ"
Нападающий "Порту" Зе Луиш может перебраться в "Бешикташ".
Как сообщает O Jogo, турецкий клуб заинтересован в аренде 29-летнего игрока на следующий сезон.
Зе Луиш наиболее известен своей игрой в "Спартаке", за который он выступал с 2015 по 2019 год.
В этом сезоне Зе Луиш провел 30 игр, в которых забил 10 голов.
Читайте также: Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство "Порту". | http://soccernews.ru
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|Газиантеп ББ
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|Антальяспор
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|Малатия Беледийеспор
|28
|28
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|Джайкур Ризеспор
|27
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|Коньяспор
|28
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|Кайсериспор
|28
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