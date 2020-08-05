"Эспаньол" назвал имя нового тренера

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"Эспаньол" назвал имя нового тренера

Висенте Морено стал новым главным тренером "Эспаньола".

Как сообщает сайт клуба, 45-летний специалист подписал контракт до лета 2023 года.

Морено с 2017 года возглавлял "Мальорку". Также тренер успел поработать в "Хересе" и "Химнастике".

По итогам минувшего сезона "попугаи" вылетели в Сегунду, заняв в Примере последнее место. Напомним, что за сезон клуб трижды менял тренеров. "Эспаньол" возглавляли Давид Гальего, Пабло Мачин, Абелардо Фернандес и Франсиско Руфете.

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