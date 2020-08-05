"Ахмат" нацелился на защитника БАТЭ

Защитник БАТЭ Захар Волков близок к переезду в Россию.

По сведениям "Чемпионата", переговоры о трансфере 22-летнего игрока сборной Беларуси ведет "Ахмат".

Волков перебрался в БАТЭ в январе 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Волкова три гола и два ассиста в 26 играх.

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