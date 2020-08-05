"Ювентус" контактировал с шестью тренерами

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"Ювентус" контактировал с шестью тренерами

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри покинет клуб, если не выполнит задачи в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "старая синьора" уже контактировала с шестью возможными кандидатами на замену Сарри.

Среди них Зинедин Зидан, который не собирается покидать "Реал", Маурисио Почеттино и Лучано Спаллетти, находящиеся без работы, а также тренер "Лацио" Симоне Индзаги и наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гсперини.

Напомним, что "Ювентус" под руководством Сарри завоевал чемпионство. В 1/8 финала ЛЧ клуб встретится с "Лионом".

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