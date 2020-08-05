Эмери хочет переманить хавбека "Арсенала" в "Вильярреал"

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Эмери хочет переманить хавбека "Арсенала" в "Вильярреал"

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери заинтересован в покупке хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает Footmercato.

Напомним, что Эмери знаком с 21-летним футболистом по работе в "Арсенале". Он возглавлял "канониров" с 2018 по 2019 год.

Действующий контракт Гендузи с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне Гендузи провел 34 матча и отметился тремя голевыми передачами.

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