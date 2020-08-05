"Локомотив" согласовал трансфер нападающего "Бордо"
Вингер "Бордо" Франсуа Камано близок к переходу в "Локомотив".
Как сообщает Metaratings, "железнодорожникам" удалось согласовать с французами все детали сделки. Переход 24-летнего гвинейца должен состояться в ближайшие дни.
Отмечается, что проблема в переговорах возникла из-за желания "Бордо" получить всю сумму за футболиста одним платежом. В то время как "Локомотив" хотел разбить на сумму на несколько платежей.
По информации источника, трансфер Камано обойдется "Локомотиву" в 5-7 миллионов евро.
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