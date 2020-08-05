Виллиан близок к переходу в "Арсенал"

Экс-игрок "Челси" Виллиан, скорее всего, продолжит карьеру в "Арсенале".

"Бразилец все ближе и ближе к "Арсеналу" в качестве свободного агента. Последние детали", - сообщил журналист Николо Скира.

Напомним, что контракт Виллиана с "Челси" истек в конце июля. Клуб предлагал бразильцу новый договор на два года, однако игрок настаивал на трехлетнем соглашении.

В этом сезоне на счету Виллиана 11 голов и 11 ассистов в 47 играх.

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