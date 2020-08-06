Кашшаи: "Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок"

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Кашшаи: "Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок"

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, чего ожидать от работы судей в следующем сезоне.

"Во время паузы мы проанализировали все 85 игр в 2020 году. Теперь у нас ложилось четкое понимание о работе судей. Благодаря этой информации, мы получим новый рейтинг арбитров. На его основании мы будем определять назначения.

Что мы ожидаем от судей в новом сезоне? Они должны следовать правилам игры и инструкциям УЕФА. Мы продолжим анализировать их работу после каждого тура, после каждого будет более ста эпизодов с игр. Будем проводить онлайн-семинары. Будем приглашать экспертов, обучать инспекторов и судей.

У нас теперь будет тренер по физподготовке, который будет работать на постоянной основе. РФС поддержал идею о работе часов Polar. Кроме 60 часов - и 250 поясов с датчиками GPS. Так с сентября будем по сердечному ритму и GPS проверять, что и где делают официальные лица. Так судьи будут готовиться всю неделю, а не просто сидеть дома и ждать игр. Также будем подтягивать английский.

Все это - только поддержка. Важнее всего работа на поле. Ожидаем профессионализма, если кто-то будет работать хуже, будет получать меньше назначений. Так же и плохо играющий футболист садится на скамейку запасных. Я сказал арбитрам: это соревнование, у лучших - больше матчей. Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок. Все они - человеческий фактор. Однако в минувшем сезоне ВАР спас жизни арбитров. После игр никто не говорил о виновных и неправых, в конце концов все было решено верно", - заявил Кашшаи.

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