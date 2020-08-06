В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус

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В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус

Журналист Сергей Егоров сообщил, что в преддверии игры за Суперкубок России в "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус.

По сведениям Sport24, подозрительные тесты были обнаружены у Юрия Жиркова и Дениса Терентьева.

Напомним, что матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 7 августа в 19:00 (мск).

В минувшем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат и завоевал Кубок России.

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