ЦСКА подписал контракт с букмекерской компанией

Букмекерская компания "Фонбет" стала новым спонсором ЦСКА.

Как сообщает сайт "армейцев", стороны заключили контракт до 2025 года. Отмечается, что ЦСКА стал первым клубом РПЛ, ставшим партнером "Фонбет".

По итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте, что гарантирует участие клуба в групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, что ранее новым генеральным спонсором ЦСКА стал "ИКС Холдинг".

Читайте также: Стали известны финансовые подробности сделки ЦСКА с новым генеральным спонсором. | http://soccernews.ru