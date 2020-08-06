Дембеле вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Наполи"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле восстановился после травмы.

Как сообщает твиттер клуба, француз занимался в общей группе перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи" (первый матч - 1:1).

Последний раз Дембеле появлялся на поле в ноябре 2019 года. В феврале игрок перенес операцию на проксиальном сухожилии бицепса правого бедра.

В этом сезоне Дембеле принял участие в девяти играх и забил один гол.

Матч с "Наполи" состоится 7 августа в 22:00 (мск).

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