Игнашевич высмеял бывших футболистов, работающих на телевидении

Наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался об экс-футболистах, которые работают экспертами на спортивных телеканалах.

"Очень хорошо заметно тренеров практикующих и теоретиков - тех, кто еще не тренирует. Видно расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя все зависит в команде, другое - если ты только ассистируешь или вовсе не тренировал.

Взять хотя бы бывших футболистов, работающих на телевидении и критикующих тренеров. Честно сказать, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов. Они мыслят, как футболисты или как болельщики, однако с точки зрения тренера они упускают множество деталей и потому немного несправедливы. Их рассуждения не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят", - заявил Игнашевич.

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