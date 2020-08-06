Малком сделал заявление о своем будущем в "Зените"

Нападающий "Зенита" Малком прояснил свое будущее в клубе.

"Я всем доволен в "Зените". Я видел новости про "Севилью", однако это неправда. Я остаюсь в "Зените", - приводит слова Малкома Marca.

"Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" за 45 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Малком провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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