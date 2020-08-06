"Манчестер Сити" рассчитывает, что Агуэро останется в клубе еще на один сезон

Теги манчестер ситисерхио агуэроиндепендьенте

"Манчестер Сити" рассчитывает, что Агуэро останется в клубе еще на один сезон

"Манчестер Сити" хочет удержать форварда Серхио Агуэро в команде.

По сведениям The Telegraph, руководство "горожан" рассчитывает, что 32-летний аргентинец останется в клубе еще на один сезон, несмотря на интерес "Индепендьенте".

Контракт Агуэро с "Сити" истекает следующим летом, но аргентинский клуб хочет подписать игрока этим летом. Отметим, что Агуэро является воспитанником "Индепендьенте" и ранее он заявлял, что хочет завершить карьеру в родном клубе.

Агуэро выступает за "Сити" с 2011 года. В этом сезоне на его счету 23 гола и четыре ассиста в 32 матчах.

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