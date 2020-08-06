Райкович и Лисакович прошли медобследование в "Локомотиве"

Экс-игрок "Перуджи" Слободан Райкович и нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович вскоре станут игроками "Локомотива".

По сведениям журналиста Сергея Егорова, оба футболиста уже прошли медобследование в московском клубе.

Отмечается, что 31-летний Райкович, в подписании которого лично заинтересован наставник "Локомотива" Марко Николич, заключит с клубом однолетнее соглашение с зарплатой 0,5 миллиона евро за сезон. 22-летний Лисакович заключит четырехлетний контракт.

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