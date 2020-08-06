Райкович и Лисакович прошли медобследование в "Локомотиве"
Экс-игрок "Перуджи" Слободан Райкович и нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович вскоре станут игроками "Локомотива".
По сведениям журналиста Сергея Егорова, оба футболиста уже прошли медобследование в московском клубе.
Отмечается, что 31-летний Райкович, в подписании которого лично заинтересован наставник "Локомотива" Марко Николич, заключит с клубом однолетнее соглашение с зарплатой 0,5 миллиона евро за сезон. 22-летний Лисакович заключит четырехлетний контракт.
Читайте также: Фарфан покинул "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Терентьев опубликовал отрицательный тест на коронавирус
-
"Химки" интересуются защитником "Локомотива"
-
В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса
-
Газизов: "В "Спартаке" будут два спортивных директора"
-
"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего бразильца
-
Клубы АПЛ выступили против пяти замен в следующем сезоне
-
Клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. Против было пять клубов
-
"Краснодар" отклонил предложение "Спортинга" по Вандерсону
-
"Ювентус" отказался от трансфера Погба
-
"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде
-
Райкович и Лисакович прошли медобследование в "Локомотиве"
-
"Манчестер Сити" рассчитывает, что Агуэро останется в клубе еще на один сезон
-
Малком сделал заявление о своем будущем в "Зените"
-
Игнашевич высмеял бывших футболистов, работающих на телевидении
-
1
Дембеле вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Наполи"
-
1
ЦСКА подписал контракт с букмекерской компанией
-
1
В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус
-
Кашшаи: "Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок"
-
Рэпер Птаха рассказал, как спровоцировали Кокорина и Мамаева в 2018 году
-
Ананидзе прокомментировал свой переход в "Ротор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22