"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде

Теги зенит санкт-петербургкоронавирус

"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде

В "Зените" не подтверждают информацию о вспышке коронавируса в команде.

Как сообщает Sport24, в клубе был выявлен один ложно-положительный тест. Ранее сообщалось, что в "Зените" обнаружили семь подозрительных тестов.

"Появившаяся информация не соответствует действительности. На прошлой неделе был обнаружен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые оказались отрицательными, однако он все равно помещен на карантин", - заявили в клубе.

Напомним, что завтра, 7 августа, "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

Читайте также: В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса

В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов