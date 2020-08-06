"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде
В "Зените" не подтверждают информацию о вспышке коронавируса в команде.
Как сообщает Sport24, в клубе был выявлен один ложно-положительный тест. Ранее сообщалось, что в "Зените" обнаружили семь подозрительных тестов.
"Появившаяся информация не соответствует действительности. На прошлой неделе был обнаружен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые оказались отрицательными, однако он все равно помещен на карантин", - заявили в клубе.
Напомним, что завтра, 7 августа, "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.
Читайте также: В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22