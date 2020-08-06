"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде

В "Зените" не подтверждают информацию о вспышке коронавируса в команде.

Как сообщает Sport24, в клубе был выявлен один ложно-положительный тест. Ранее сообщалось, что в "Зените" обнаружили семь подозрительных тестов.

"Появившаяся информация не соответствует действительности. На прошлой неделе был обнаружен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые оказались отрицательными, однако он все равно помещен на карантин", - заявили в клубе.

Напомним, что завтра, 7 августа, "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

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