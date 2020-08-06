"Краснодар" отклонил предложение "Спортинга" по Вандерсону
Лиссабонский "Спортинг" пытается заполучить хавбека "Краснодара" Вандерсона.
Как сообщает O Jogo, португальцы предложили за 25-летнего бразильца 7 миллионов евро, однако "Краснодар" требует не менее 10 миллионов евро.
Вандерсон выступает за "Краснодар" с 2017 года. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
В минувшем сезоне на счету Вандерсона четыре гола и шесть результативных передач в 28 матчах.
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