"Краснодар" отклонил предложение "Спортинга" по Вандерсону

Лиссабонский "Спортинг" пытается заполучить хавбека "Краснодара" Вандерсона.

Как сообщает O Jogo, португальцы предложили за 25-летнего бразильца 7 миллионов евро, однако "Краснодар" требует не менее 10 миллионов евро.

Вандерсон выступает за "Краснодар" с 2017 года. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В минувшем сезоне на счету Вандерсона четыре гола и шесть результативных передач в 28 матчах.

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