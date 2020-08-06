"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего бразильца
Нападающий "Сан-Паулу" Густаво Майя стал игроком "Барселоны".
Как сообщает сайт клуба, с 19-летним бразильцем заключено пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро, а каталонцы прописали клаусулу в размере 300 миллионов евро.
Отмечается, что Густаво Майя будет выступать за "Барселону Б".
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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