"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего бразильца

Теги барселонагуставо майятрансферысан-паулу

"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего бразильца

Нападающий "Сан-Паулу" Густаво Майя стал игроком "Барселоны".

Как сообщает сайт клуба, с 19-летним бразильцем заключено пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро, а каталонцы прописали клаусулу в размере 300 миллионов евро.

Отмечается, что Густаво Майя будет выступать за "Барселону Б".

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